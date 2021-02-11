Реформа СБУ: у Раді зареєстрували пакет поправок

Народні депутати зареєстрували в парламенті пакет поправок до ухваленого в першому читанні законопроєкту №3196-д щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

«Кілька тижнів ми з колегами та експертами якраз і присвятили такій «невидимій» суспільству діяльності, працюючи над великим пакетом поправок до законопроєкту щодо зміни діяльності Служби безпеки України за №3196-д. І ось сьогодні нарешті зареєстрували його у Верховній Раді», - повідомила Кравчук.

Так, серед запропонованих змін - виключити можливість позбавлення ліцензій у позасудовому порядку. Депутатка підкреслює, що це не тільки позиція ініціаторів поправки, а й вимога Конституції та міжнародних зобов’язань України.

Депутати також пропонують врегулювати судовий порядок обмеження доступу до інформації або інформаційних ресурсів із дотриманням необхідних гарантій змінами до закону «Про контррозвідувальну діяльність».

Поправками також пропонується виключити керівництво СБУ з-під особливого порядку застосування заходів запобігання корупції, зважаючи на їхній публічний статус, а також деталізувати вимоги до щорічного звіту СБУ та його оприлюднення.

Ініціатори поправок наполягають, що доступ СБУ до персональних даних та конфіденційної інформації, реєстрів та баз даних має відповідати принципу законності: чіткі підстави та порядок отримання такого доступу, обмеження безконтрольного доступу до інформації, яка належить суб'єктам господарювання.

Поправками передбачено уточнення щодо обов’язкового судового нагляду над заходами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж чи доступу до інформації відповідних провайдерів (операторів) та окремий порядок доступу СБУ до банківської інформації та до Єдиного державного демографічного реєстру.

Крім того, серед пропозицій депутатів - виключення змін до Виборчого кодексу як таких, що суперечать демократичним засадам конституційного ладу, а також приведення норм законопроєкту відповідно до принципу правової визначеності та законності діяльності.

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 січня ухвалила у першому читанні проєкт закону №3196-д «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України.

За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується ліквідувати спецпідрозділи СБУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

При цьому СБУ пропонується надати можливість блокувати участь окремих партій у виборах. Передбачається, що за поданням служби про здійснення партією сепаратистської діяльності ЦВК має відмовити політичній партії у реєстрації. Таке подання може бути внесено Службою безпеки України не пізніше ніж за 45 діб до дня проведення чергових/позачергових виборів.

Подання Служби безпеки України може бути оскаржено в судовому порядку.

Проєктом також пропонується розмежувати контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності Служби, у зв’язку з чим запропоновано із Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів. Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

У проєкті також запропоновано, зокрема багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ. Відповідні зміни пропонується внести до законів України «Про державну таємницю», «Про телебачення і радіомовлення» та до Виборчого кодексу України.

Крім цього передбачено поступове скорочення штатної чисельності працівників СБУ. До 2023 року у спецслужбі має залишитися 17 тисяч штатних посад.

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Реформа СБУ має багаторічну історію. Вона почалася ще за часів президентства Ющенка. У 2008-2009 роках РНБО ухвалила рішення «Про Концепцію реформування Служби безпеки України» та «Комплексну цільову програму реформування Служби безпеки України». Було навіть зареєстровано законопроєкт, який знято з розгляду. У 2015 році було оголошено про нову реформу. На ній наполягали міжнародні партнери. Однією з головних умов була ліквідація спецпідрозділів, які опікуються економічними злочинами.