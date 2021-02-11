На Банковій розповіли, чого очікують від засідання Ради асоціації

Україна розраховує, що сьогоднішнє засідання Ради асоціації Україна-ЄС стане точкою відліку для реалізації практичних домовленостей жовтневого саміту лідерів.

Про це написав заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква у колонці для видання “НВ”, передає Укрінформ.

“Винятково успішний саміт Україна — ЄС у жовтні 2020 року відкрив шлях до конкретного прогресу в наших відносинах, насамперед у сфері інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Сьогодні відбудеться чергове засідання Ради асоціації Україна — ЄС, яке стане точкою відліку для реалізації практичних домовленостей, досягнутих Президентом Зеленським з лідерами ЄС”, - зауважив він.

За його словами, українська сторона очікує на офіційний початок діалогу з оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію та процесу спільної оцінки досягнень цілей Угоди.

Також Жовква розповів, що Україна першою з держав поза Євросоюзом залучиться до реалізації Зеленого курсу ЄС, й додав, що на практиці це означає тісну координацію політик для протидії кліматичним змінам.

Крім того, заступник очільника ОП підкреслив, що вже у цьому році очікуємо на зрушення у питанні укладення «промислового безвізу» з ЄС, що дозволить зробити вихід виробників української промислової продукції на ринок ЄС простішим і дешевшим.

“Ми чітко розуміємо завдання, які стоять перед нами для прискорення нашого руху до стратегічної мети у відносинах з ЄС. Президент очікує від уряду і парламенту результативної роботи з виконання Угоди про асоціацію та ключових реформ. Це єдиний шлях до успішної України”, - запевнив Жовква.

Він також висловив вдячність, що ЄС — наш надійний союзник у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності та ключовий партнер, який підтримує трансформації в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 9 лютого розпочала робочий візит до Брюсселя, де у четвер візьме участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.