Раді пропонують призупинити акредитацію при органах влади працівникам підсанкційних ЗМІ

Депутати з фракцій «Європейська солідарність» і «Голос» зареєстрували в Раді проєкт постанови про призупинення акредитації журналістів та операторів ЗМІ при органах державної влади України, щодо яких указом Президента застосовано санкції (№5057).

Як передає Укрінформ, про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Так, проєкт постанови «Про тимчасове призупинення акредитації журналістів та технічних працівників засобів масової інформації при органах державної влади України, щодо яких застосовано санкції указом Президента України № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» зареєстровано в Раді 10 лютого.

Текст документа наразі не оприлюднений.

Проєкт передано на розгляд керівництву.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютоговвів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» вже було припинено.