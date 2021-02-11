МЗС України вітає доповідь Європарламенту щодо Угоди про асоціацію

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалену сьогодні переконливою більшістю Європейського Парламенту доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Відповідний коментар розміщено на сайті МЗС, передає Укрінформ.

«Ця доповідь є не лише комплексним оглядом з боку Євросоюзу процесу імплементації Угоди про асоціацію, але й містить важливі сигнали щодо всього спектру наших відносин з Євросоюзом у контексті подальшого розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. Документ зазначає, що безумовним пріоритетом Європарламенту залишається підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Європейський Парламент рішуче засуджує триваючу російську агресію проти України, включаючи тимчасову окупацію АР Крим і міста Севастополь, та наголошує на відданості політиці невизнання спроби їхньої анексії. У рішенні зазначається, що обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цього порушення міжнародного права, будуть продовжені», - йдеться у коментарі.

В МЗС додали, що Україна вдячна депутатам Європарламенту за засудження дестабілізуючих дій Росії, її військової присутності в Україні, мілітаризації Криму, незаконних дій РФ, спрямованих на захоплення контролю над Керченською протокою, зокрема будівництво мосту без згоди України.

Надзвичайно важливим є заклик євродепутатів звільнити всіх українських політичних в'язнів та військовополонених у Росії, Криму та на непідконтрольних Україні частинах Донецької і Луганської областей, підкреслили у міністерстві.

Також Європарламент вкотре наголосив, що Україна має європейську перспективу та визнав право нашої держави відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз подати заявку на членство в ЄС за умови дотримання всіх Копенгагенських критеріїв та принципів демократії, основних свобод, прав людини та меншин, а також забезпечення верховенства права.

У доповіді відзначається, що Україна досягла значного прогресу у виконанні зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію та інтеграції з Європейським Союзом.

Українська сторона уважно врахує рекомендації щодо необхідності завершення започаткованих реформ, зокрема у сферах верховенства права, належного врядування та боротьби з корупцією, підкреслили в МЗС.

Україна поділяє бачення Європарламенту щодо необхідності оновлення параметрів Угоди про асоціацію та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна - ЄС з урахуванням розвитку нормативно-правової бази, потреб економічного розвитку та перспектив секторальної інтеграції. Доповідь засвідчує успішність процесу імплементації Угоди про асоціацію та наявність потужної підтримки з боку Європейського Парламенту щодо подальшого поглиблення інтеграції України з ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський парламент у четвер, 11 лютого, в цілому та більшістю голосів ухвалив доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, проєкт якої підготував євродепутат від політичної групи Європейської народної партії Міхаель Галер.