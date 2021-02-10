Греція обіцяє сприяти Україні в отриманні COVID-вакцини — ОП

Президент Володимир Зеленський обговорив з Президентом Грецької Республіки Катеріною Сакелларопулу питання протидії пандемії COVID-19, можливості отримати сертифіковану вакцину та запросив на урочистості до 30-річчя незалежності України.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

“Сторони детально обговорили боротьбу з коронавірусною інфекцією та можливості для забезпечення України сертифікованою вакциною”, - йдеться в повідомленні.

В ОП зазначили, що попри нескладний перебіг епідемії, Греція змушена запровадити жорсткіший карантин, під час якого будуть зачинені магазини та розважальні заклади. Президент України побажав здоров’я грецькому народу.

Зеленський та Сакелларопулу погодилися, що важливим питанням у цьому контексті є солідарний розподіл сертифікованої вакцини у світі.

На прохання глави Української держави Сакелларопулу зазначила, що Греція сприятиме пришвидшенню отримання вакцини Україною, зауважили в ОП.

Водночас лідери відзначили суттєвий потенціал для розвитку торговельно-економічної співпраці між Україною та Грецією, зокрема у сферах сільського господарства, космічній галузі та суднобудуванні.

«Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо відновити динаміку нашої торгівлі. Сподіваюся, що чергове засідання міжурядової комісії відбудеться якнайшвидше», – сказав Зеленський.

Докладніше співрозмовники зупинилися на обговоренні туристичних можливостей своїх країн та збільшенні туристичних потоків після завершення пандемії.

«Греція – один з найулюбленіших туристичних напрямків для українців. Будемо раді спрощенню міжнародного туризму», – зауважив Президент України.

Він подякував за підтримку з боку Греції в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України. Президент розповів про ключові пріоритети держави у співпраці з ЄС та посиленні співробітництва України з НАТО у статусі партнера з розширеними можливостями.

Водночас Сакелларопулу запевнила, що Греція завжди підтримувала й підтримуватиме європейські прагнення України та поглиблення асоціації з Євросоюзом у всіх сферах.

Глава Української держави також подякував за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а Президент Грецької Республіки зазначила, що цінує прогрес у реформах в Україні.

Зеленський наголосив, що цей рік є особливим для обох держав, адже Україна відзначатиме 30-ту річницю незалежності, а Греція – 200-річчя Грецької революції, історія якої тісно пов’язана з українською Одесою, де була заснована грецька національно-визвольна організація «Філікі Етерія».

Він запросив Президента Греції взяти участь у заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України, а також долучитися до саміту Кримської платформи.

Було також обговорено можливість проведення спільних заходів в Україні у контексті відзначення 200-річчя Грецької революції.