Реформи в Україні гальмує корупція та «правове провалля» – проєкт доповіді ЄП

Євросоюз вітає суттєві успіхи України у впровадженні реформ у межах імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, наголошуючи, що їх стійкість і послідовність прямо залежить від ефективної боротьби з корупцією та дотримання принципів верховенства права.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у проєкті доповіді Європарламенту, винесеному сьогодні на голосування під час пленарного засідання ЄП. Автором документа є євродепутат Міхаель Галер (ЄНП).

«Хоча Україна суттєво просунулася у виконанні зобов’язань, що пов’язані із імплементацією Угоди про асоціацію з ЄС, деякі із започаткованих реформ все ще потребують завершення, зокрема у сферах верховенства права, державного управління та боротьби з корупцією… Попри помітний прогрес, корупція і далі заважає процесу українських реформ, тож додаткові заходи є необхідними, аби уникнути будь-якого зворотного руху у вимірі судової системи», - йдеться у документі.

Як зазначається у ньому, успіх антикорупційної політики є передумовою підтримки реформ громадянами України, а також покращення ділового клімату та приваблення прямих іноземних інвестицій.

«Європарламент… заохочує владу України до прогресу у реформах, зокрема у сферах верховенства права та боротьби з корупцією, забезпечити незалежність та продовження роботи ключових антикорупційних інституцій», - йдеться у документі.

У цьому контексті, як зазначається, Європарламент вітає відновлення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції та набуття чинності новим законодавством щодо незаконного збагачення та захисту викривачів економічних злочинів, що було прийняте у січні 2020 року, як і початок діяльності Вищого антикорупційного суду у вересні 2019 року.

У документі вкотре наголошується на позиції ЄС щодо наслідків рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, яке створило "правове провалля" в антикорупційній архітектурі України та серйозно послабило НАЗК. У цьому контексті в проєкті доповіді міститься заклик до влади України щодо якомога більш швидких дій із відновлення дієздатної, ефективної та всеохоплюючої інституційної архітектури у боротьбі з корупцією, включаючи судову складову, з повною повагою до збереження її незалежності від виконавчої та законодавчої гілок влади.

Водночас вітається робота НАБУ як «найефективнішої антикорупційної інституції країни» та наголошується на необхідності подальшого зміцнення її незалежності, міститься заклик усунути правові суперечності в законодавстві щодо діяльності НАБУ. У проєкті доповіді ЄП закликає забезпечити деполітизовану та неупереджену процедуру призначення керівника НАБУ, а також формування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Державного бюро розслідувань на основі прозорості та ретельної перевірки доброчесності кандидатів.

Водночас висловлюється жаль з приводу атак на антикорупційні інституції з боку певних народних депутатів, зокрема у спробі змістити з посади директора НАБУ та зробити непрозорим процес призначення керівника САП, а також з приводу недостатнього захисту неурядових організацій та журналістів, які викривають випадки корупції.

У документі вітається проєкт Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки та висловлюються очікування, що Верховна Рада невдовзі ухвалить її зі збереженням усіх ключових положень та не допустить "тиску і саботажу у різних формах", які могли б призвести до зниження ефективності антикорупційних інституцій України.

Глибоке занепокоєння висловлюється у проєкті доповіді щодо «систематичного політичного тиску» на голову НБУ, що призвело до його відставки у липні 2020 року. У цьому контексті в документі міститься заклик утримуватися від політичного тиску на незалежні економічні інституції, які забезпечують функціонування ринку та створення дієздатного правового поля у цьому вимірі.

У проєкті доповіді висловлюється жаль з приводу того, що судова система все ще залишається однією із інституцій в Україні із найменшим рівнем довіри. Документ містить заклик до Єврокомісії розвинути наявні та сформувати нові інструменти моніторингу прогресу України у сфері забезпечення верховенства права та ефективного державного управління, щоб ідентифікувати ймовірні недоліки у реформах та вносити необхідні корективи.

Напередодні під час обговорення доповіді на пленарному засіданні Європарламенту виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зауважив, що питання верховенства права та боротьби з корупцією залишаються одним із ключових факторів у просуванні реформ в Україні та у її відносинах з Європейським Союзом.

«Доповідь є збалансованою у відображенні досягнень та недоліків…. Я поділяю оцінку, що, незважаючи на суттєвий прогрес, широко поширена корупція продовжує перешкоджати процесу реформ в Україні. Ключові (антикорупційні – ред.) інституції мають отримати потужне незалежне керівництво та бути здатними виконувати свою роботу вільно від політичного, економічного або будь-якого іншого втручання», - наголосив він.

За словами Домбровскіса, НАБУ має бути повністю незалежним та дієздатним.

«Протягом років Бюро довело свою ефективність та досягло значних результатів. Боротьба з корупцією є ключовою умовою для макрофінансової підтримки з боку Євросоюзу», - наголосив представник Єврокомісії.

Він повідомив, що має намір порушити ці питання у середу під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, який перебуває у Брюсселі з офіційним візитом.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський парламент щороку готує доповіді щодо імплементації Угоди про асоціацію з Україною, як і з іншими країнами, що мають подібні відносини з Європейським Союзом. Такі доповіді містять як посилання на прогрес, досягнутий в імплементації положень Угоди, так і фіксують проблеми та недоліки, які потребують першочергової уваги.