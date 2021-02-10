Агресія РФ на Донбасі - серед загроз для Франції

Втручання, у тому числі військовим шляхом, Росії в Україні, а також в інших регіонах світу є загрозою безпеці Франції та Європи.

Про це йдеться у дослідженні інституту Монтеня (м. Париж) «Переосмислення нашої оборони перед кризами 21 століття», передає власний кореспондент Укрінформу.

Як відзначають французькі експерти, Франція і Європа (ЄС – ред.) нині переживають довготерміновий період погіршення ситуації у своєму стратегічному середовищі.

При цьому, підкреслюється у доповіді, головною загрозою для Франції переважно залишається радикальний джихадизм.

Серед інших викликів та загроз експерти називають відкриту демонстрацію у реалізації своїх намірів з глобального поширення впливу, у тому числі військовим шляхом, з боку Китаю; військове втручання Росії в Україні та на Близькому Сході; просування Іраном шиїтського впливу та контролю у регіоні від Лівану до Афганістану; політика Туреччини стосовно Сирії, на Кавказі, у Середземномор’ї.

Зазначається, що актуальними залишатимуться і продовжать здійснювати негативний вплив на Францію і ЄС фінансово-економічна криза, ісламістський тероризм, дезінформація та маніпуляція інформаційними ресурсами, кібератаки, збільшення іноземних інвестицій у стратегічні сектори економіки, активізації військової складової у реалізації політик деяких держав.

Окрім цього у документі аналізуються ризики, спричинені глобальною пандемією COVID-19.

«Наслідки такої ситуації засвідчують, що Франції та Євросоюз будуть не спроможними ексклюзивно покладатися на свого американського союзника або на інший багатосторонній порядок у сфері безпеки», - переконані в інституті Монтеня.

Відтак, у доповіді наголошується на безальтернативному варіанті поглиблення і розширення європейського оборонного співробітництва, головним рушієм у чому є Франція.

На переконання французьких науковців, нині стратегічна автономія ЄС, яка традиційно стосується секторів безпеки та оборони, технологій, повинна бути розширена на сфери продовольчої та енергетичної безпеки, а також галузь охорони здоров'я.