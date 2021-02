Канада виділить понад $4 мільйони на підтримку жителів сходу України

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у повідомленні на сторінці Постійного представництва Канади при ООН в мережі Твітері.

“У 2021 році Канада передасть агентствам ООН та МКЧХ 5,5 млн канадських доларів для надання рятівної допомоги більш ніж 1,9 млн людей у регіонах Східної України, які постраждали від конфлікту, а також захисту тих, хто проживає поруч із лінією зіткнення, та реагування на все більші потреби, пов’язані із COVID-19”, - заявили у дипломатичному відомстві.

Today @BobRae48 announced 🇨🇦 will provide $5.5 million to @UN agencies & @ICRC in 2021 to help deliver life-saving assistance to over 1.9 million ppl in conflict-affected areas of Eastern #Ukraine, protect those living near the contact line and respond to ⬆️ needs due to #COVID19 pic.twitter.com/We1jQoYN9N