Канада виділить понад $4 мільйони на підтримку жителів сходу України

Канада виділить понад $4 мільйони на підтримку жителів сходу України

Укрінформ
Агентства ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста отримають від Канади 5,5 млн канадських доларів (близько 4,4 млн дол. США) на допомогу жителям зони конфлікту на Сході України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у повідомленні на сторінці Постійного представництва Канади при ООН в мережі Твітері.

“У 2021 році Канада передасть агентствам ООН та МКЧХ 5,5 млн канадських доларів для надання рятівної допомоги більш ніж 1,9 млн людей у регіонах Східної України, які постраждали від конфлікту, а також захисту тих, хто проживає поруч із лінією зіткнення, та реагування на все більші потреби, пов’язані із COVID-19”, - заявили у дипломатичному відомстві.

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Як повідомлялося, за даними ЮНІСЕФ, кількість дітей, які зростають в бідності на Сході України через збройний конфлікт та наслідки коронавірусної пандемії, зросла минулого року з 36% до понад 50%.

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