Канада виділить понад $4 мільйони на підтримку жителів сходу України

Агентства ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста отримають від Канади 5,5 млн канадських доларів (близько 4,4 млн дол. США) на допомогу жителям зони конфлікту на Сході України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у повідомленні на сторінці Постійного представництва Канади при ООН в мережі Твітері.

“У 2021 році Канада передасть агентствам ООН та МКЧХ 5,5 млн канадських доларів для надання рятівної допомоги більш ніж 1,9 млн людей у регіонах Східної України, які постраждали від конфлікту, а також захисту тих, хто проживає поруч із лінією зіткнення, та реагування на все більші потреби, пов’язані із COVID-19”, - заявили у дипломатичному відомстві.

Today @BobRae48 announced 🇨🇦 will provide $5.5 million to @UN agencies & @ICRC in 2021 to help deliver life-saving assistance to over 1.9 million ppl in conflict-affected areas of Eastern #Ukraine, protect those living near the contact line and respond to ⬆️ needs due to #COVID19 pic.twitter.com/We1jQoYN9N — Canada Mission UN (@CanadaUN) February 5, 2021

Як повідомлялося, за даними ЮНІСЕФ, кількість дітей, які зростають в бідності на Сході України через збройний конфлікт та наслідки коронавірусної пандемії, зросла минулого року з 36% до понад 50%.