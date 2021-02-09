Президент Євроради анонсував візит до України

Голова Європейської ради Шарль Мішель після зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем анонсував візит до нашої країни.

Як передає Укрінформ, про це Шарль Мішель повідомив у Твіттер.

"Я передав Денису Шмигалю стійку підтримку відновлення України, реформ та боротьби з корупцією. ЄС єдиний та твердий у своїй позиції щодо суверенітету та територіальної цілісності України. З нетерпінням чекаю можливості незабаром відвідати Україну", - йдеться у дописі.

I conveyed steadfast support for Ukraine’s recovery, reforms and fight against corruption to @Denys_Shmyhal



The EU is united and firm in its position on Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.



Looking forward to visiting Ukraine 🇺🇦 soon. pic.twitter.com/yLvbY15cL4 — Charles Michel (@eucopresident) February 9, 2021

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Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 9 лютого розпочала робочий візит до Брюсселя. Сьогодні він зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Програма візиту передбачає низку робочих зустрічей із представниками Єврокомісії та Європарламенту. 11 лютого Шмигаль очолить переговори у форматі Ради асоціації Україна-ЄС.

Фото: EU