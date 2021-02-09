Президент Євроради анонсував візит до України
Як передає Укрінформ, про це Шарль Мішель повідомив у Твіттер.
"Я передав Денису Шмигалю стійку підтримку відновлення України, реформ та боротьби з корупцією. ЄС єдиний та твердий у своїй позиції щодо суверенітету та територіальної цілісності України. З нетерпінням чекаю можливості незабаром відвідати Україну", - йдеться у дописі.
I conveyed steadfast support for Ukraine’s recovery, reforms and fight against corruption to @Denys_Shmyhal— Charles Michel (@eucopresident) February 9, 2021
The EU is united and firm in its position on Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.
Looking forward to visiting Ukraine 🇺🇦 soon. pic.twitter.com/yLvbY15cL4
Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 9 лютого розпочала робочий візит до Брюсселя. Сьогодні він зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Програма візиту передбачає низку робочих зустрічей із представниками Єврокомісії та Європарламенту. 11 лютого Шмигаль очолить переговори у форматі Ради асоціації Україна-ЄС.
Фото: EU