Президент Євроради анонсував візит до України

Президент Євроради анонсував візит до України

Укрінформ
Голова Європейської ради Шарль Мішель після зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем анонсував візит до нашої країни.

Як передає Укрінформ, про це Шарль Мішель повідомив у Твіттер.

"Я передав Денису Шмигалю стійку підтримку відновлення України, реформ та боротьби з корупцією. ЄС єдиний та твердий у своїй позиції щодо суверенітету та територіальної цілісності України. З нетерпінням чекаю можливості незабаром відвідати Україну", - йдеться у дописі.

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Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 9 лютого розпочала робочий візит до Брюсселя. Сьогодні він зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Програма візиту передбачає низку робочих зустрічей із представниками Єврокомісії та Європарламенту. 11 лютого Шмигаль очолить переговори у форматі Ради асоціації Україна-ЄС.

Фото: EU

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