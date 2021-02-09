Євросоюз підтримує реформу СБУ, але має застереження

Європейський Союз підтримує реформу Служби безпеки України, спрямовану на її посилення, але застерігає про небезпеку перевищення повноважень цього органу.

Про це сказав під час міжнародної дискусії, присвяченої євроатлантичній інтеграції України, голова Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Антті Юхані Хартікайнен, передає Укрінформ.

Хартікайнен запевнив, що відбувається тісна співпраця між представництвом НАТО, делегацією Єврокомісії та Посольством США в Україні у форматі міжнародної групи радників, яка готова надавати допомогу в доопрацюванні законопроєкту до 2 читання, а також у подальшому впровадженні його в життя.

Він зазначив, що партнери «підтримують реформу Служби безпеки», яка має стати більш міцною, краще сконтактованою із західними партнерами, ближчою до євроатлантичних принципів і кращих практик. «Реформа має забезпечити здатність СБУ стояти на захисті безпеки країни і громадян», - підсумував голова місії.

Також він звернув увагу на «занепокоєння» стосовно можливого перевищення працівниками СБУ повноважень, використання сили, які можуть бути закладені в проєкт закону і несуть потенційну загрозу правам людини і основоположним свободам. Це «автоматичний доступ до баз даних, можливість блокувати веб-сайти, відклик ліцензій на мовлення, доступ до приватних і громадських приміщень навіть без санкції суду», - сказав Хартікайнен.

Надзвичайно важливим у цьому контексті він назвав парламентський контроль над діяльністю спецслужб, зокрема, шляхом створення спеціального комітету ВР. «Вважаємо, що без парламентського нагляду за діяльністю СБУ вона не зможе належним чином здійснювати свої функції», - додав Хартікайнен.

Ухвалення законопроєкту в першому читанні політик назвав «дуже позитивним кроком на шляху до реформи цього органу» і висловив сподівання, що навесні закон буде ухвалений і підписаний.

Форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» організовано Мережею захисту національних інтересів АНТС за підтримки голови української делегації в ПА НАТО, а також Центру протидії корупції та Zero Corruption Conference.

Як повідомлялося, п'ять років тому глава СБУ (на той час Василь Грицак) і представники НАТО і ЄС домовилися створити постійно діючу Міжнародну дорадчу групу з питань реформування СБУ. В березні 2020 року Президент Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт, який ухвалили в першому читанні в кінці січня 2021-го.