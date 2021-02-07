Україна солідарна з білоруським народом у демократичних прагненнях - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтверджує свою солідарність з білоруським народом у його прагненні збудувати демократичну і незалежну Білорусь, яку не поглинатиме Росія.

Про це він написав у Твітері, передає Укрінформ.

“Україна підтверджує свою солідарність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія. Білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє”, - зазначив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Дня солідарності з Білоруссю 7 лютого високий представник ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї виступили із спільною заявою, в якій підтримали самовідданість та мужність народу Білорусі у боротьбі за демократію та свободу.

Фото: tut.by