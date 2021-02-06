Кулеба каже, що «форум» в окупованому Донецьку – зневага РФ до «норманді» та Мінська

Кулеба каже, що «форум» в окупованому Донецьку – зневага РФ до «норманді» та Мінська

Укрінформ
Росія йде на різноманітні провокації, щоб зашкодити спробам мирного врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи так званий форум під назвою «Русскій Донбас», що його російські гібридні сили і російські пропагандисти провели в окупованому нині Донецьку.

«Це провокація. Це конкретний удар по мінських домовленостях і демонстрація зневаги Росії до мінських домовленостей, до зусиль в ТКГ, «нормандського формату», – наголосив він.

«Цей «форум» в Донецьку: можна, звісно, росіянам розводити руками і казати: так це не ми, це якісь там люди приїхали, щось розказували. Але коли приїжджають ключові персонажі російської машини пропаганди і виголошують певні тези і проводиться великий захід, лише меганаївна людина може вважати, що так просто сталося, що це випадково», – сказав Кулеба.

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Він згадав також і про інші дії Росії й скеровуваних нею угруповань на окупованій частині Донбасу, зокрема, в Тристоронній контактній групі для врегулювання в цьому регіоні.

«Я ж отримую звіти про кожне засідання ТКГ і бачу, хто, що і як каже. Тому картинка, яка в мене є, дозволяє мені абсолютно чітко сказати, що йде ось ця гра. Вони розхитують ТКГ і «Нормандію», дискредитують їх різними провокаціями, наприклад, спробою передати ув’язнених через Віктора Медведчука. Це ж теж демонстративна дія поза межами усталених форматів, провокація. Тобто вони все це розхитують, а паралельно розганяють наратив, що це «Україна вбиває «Мінськ» і «Нормандію». Ось це і є суть російської гри на цьому напрямі», - підкреслив міністр.

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Як повідомлялося, 28 січня в окупованому Донецьку пройшов «форум» сепаратистів «русский Донбасс», на якому прийняли «доктрину» з відповідною назвою. «Доктриною» передбачене встановлення контролю терористів «ДНР» і «ЛНР» над усією територією Донецької та Луганської областей.

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