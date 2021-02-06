«Послідовний» Разумков не проголосує за Вітренка і втретє

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не голосуватиме за призначення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка першим віце-прем’єром – міністром енергетики в разі, якщо відповідний проєкт постанови буде втретє внесено на голосування.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у інтерв'ю Бабелю.

Спікер нагадав, що відповідно до процедури фракція ухвалює рішення, пропонує його прем’єру, який у свою чергу вносить до парламенту подання (про призначення - ред.), його розглядає комітет (з питань енергетики та житлово-комунального господарства - ред.), після чого документи передають до залу.

На запитання щодо підтримки кандидатури Вітренка в разі третього голосування Дмитро Разумков відповів так: “Я намагаюся бути послідовним”.

Раніше повідомлялося, що голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив, що кандидатура Юрія буде втретє запропонована на посаду першого віцепрем'єра - міністра енергетики.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня знову провалила призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єр-міністром - міністром енергетики.

Відповідне рішення підтримали 204 народних депутати за необхідного мінімуму 226. В обох випадках Разумков не голосував за призначення Вітренка через премію останнього за перемогу в Стокгольмському арбітражі над Газпромом.

17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Тоді проголосували “за” лише 186 народних депутатів.

21 грудня Кабмін призначив Вітренка в.о. міністра енергетики.

Своєю чергою Президент Володимир Зеленський 25 січня попросив депутатів монобільшості підтримати призначення Вітренка на посаду першого віцепрем’єра - міністра енергетики. Він пояснив, що в.о. міністра обмежений у повноваженнях.

28 січня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення в.о. міністра енергетики Вітренка на посаду віцепрем’єра - міністра енергетики.

Юрій Вітренко – колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України». Із квітня 2019 по червень 2020 року очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта». Із жовтня 2019 по січень 2020 року був членом наглядової ради Укроборонпрому.

У 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" вирішила передати на премії 1% від суми виграшу у Стокгольмському арбітражі. За першу виграну справу, що стосувалася контракту на постачання газу за принципом «бери або плати» виплатили премій на суму $20,7 млн (541 млн грн). Гроші отримав 41 співробітник компанії з числа тих, хто прямо або опосередковано був долучений до процесу. Зокрема, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – $6 млн.