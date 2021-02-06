Україна має очолити боротьбу з російською пропагандою - Яценюк

Зараз найкращий час для української влади, аби вийти до Європи та світу з конкретним планом боротьби з російською пропагандою та фейками.

Про це заявив колишній прем’єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 5 лютого, передає Укрінформ з посиланням на сайт форуму.

За словами Яценюка, коли сім років тому Росія напала на Україну, вона напала на весь демократичний світ: «Роками Росія бреше про «зелених чоловічків» у Криму, про те, як відбулося захоплення Донецька і Луганська».

Політик підкреслив, що Кремль також втручався у вибори в США й американсько-українські відносини, «коли розпочав масовану кампанію проти президента Сполучених Штатів Байдена». «Вони підігрівали роками антивашингтонські й антиліберальні настрої. І в тому числі те, що відбулося в Капітолії, – не без російської заслуги», - додав Яценюк. Так само, за його словами, діє російська пропаганда і в ЄС.

Голова КБФ переконаний, що вже немає часу чекати, бо мета Росії – підірвати довіру: «У них немає мети просто сформувати свій порядок денний. У них мета – знищити порядок денний для світу і для Європи. Тому в нас немає часу чекати».

«Потім, коли мізки уже прошиті пропагандистською машиною, можна навіть вибори в Донецьку і Луганську проводити. Зрозуміло, чим вони закінчаться. Це не вибори. Це буде вже вибір, який був вирішений в Кремлі», – наголосив Яценюк.

Він вважає, що Україна і її Президент мають очолити процес боротьби з дезінформацією та російською пропагандою. Україна має звернутися до ООН, до ОБСЄ «з конкретним планом боротьби з пропагандою, дезінформацією, фейками, різними змовами і зловживаннями з боку не засобів масової інформації, а засобів масового інфікування населення».

На переконання експрем'єра, «треба вийти разом з нашими європейськими партнерами й очолити процес створення як журналістських стандартів, так і прозорості фінансування всіх видів ЗМІ та запровадження на законодавчому рівні системних механізмів боротьби з пропагандою і брехнею в усьому цивілізованому світі».

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«Президент Зеленський знає, як працює телебачення. І якщо він розпочне цей процес, в України є всі шанси не просто очолити цю боротьбу, а виграти боротьбу проти дезінформації, брехні та кремлівської російської пропаганди», – підсумував Яценюк.

Як повідомлялося, Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.