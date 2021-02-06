«Слуга народу» 10 лютого визначиться з кандидатами на довибори в Раду у двох округах

Партія «Слуга народу» в середу, 10 лютого, проведе з'їзд, на якому висунуть кандидатів на довибори у Верховну Раду в округах №50 і №87.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

"10 лютого відбудеться технічний з‘їзд партії, де висуватимуть кандидатів по округах №50 і №87", - сказала вона.

Палійчук також поінформувала, що у вівторок, 9 лютого, має відбутися зустріч вищої ради партії, куди запросили Олександра Дубінського, який досі очолює Київську обласну організацію "Слуги народу".

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія призначила довибори у Верховну Раду в округах №50 і №87 на неділю, 28 березня 2021 року.

Народні депутати Зіновій Андрійович та Руслан Требушкін, обрані в цих округах, склали депутатські мандати, оскільки були обрані на посади на місцевих виборах у 2020 році.

Тим часом з розділу "Ми у регіонах" на сайті партії "Слуга народу" зникла інформація про Київську обласну організацію, яку очолює Олександр Дубінський.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомляв, що питання відсторонення Дубінського з посади голови Київської обласної організації має вирішувати сам місцевий осередок політсили.

11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США запровадив санкції проти Дубінського та ще кількох осіб і організацій, які є частиною "російської мережі зарубіжного впливу", пов'язаної з Андрієм Деркачем.