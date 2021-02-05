Зеленський каже, що фраза про «зелений фашизм» його не зачепила

Президент Володимир Зеленський заявив, що фраза народного депутата про "зелений фашизм" в Україні його не зачепила і відповідати на неї він не має наміру.

Про це глава держави розповів в новому влозі, повідомляє Укрінформ.

"Днями один депутат з анекдотичним прізвищем і неабиякими багатомільйонними статками заявив, що в Україні розпочалася епоха "зеленого фашизму", - нагадав Президент.

Зеленський підкреслив, що братів його діда Семена разом з їхніми родинами вбили нацисти, а дід його в цей час був на фронті, пройшов всю війну і повернувся переможцем.

"Ви хотіли цією фразою зачепити мене за живе? Відповідаю вам: не вийшло! Я міг би відповісти вам тим же і зачепити за живе вас, але не стану", - сказав Президент.

Раніше народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович, коментуючи санкції проти телевізійних каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK, заявив, що "фашизм у нашій країні отримав свій колір - зелений".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Зеленський зазначив, що рішення про запровадження санкцій проти трьох телеканалів є складним, однак підкреслив, що боротьба за незалежність є боротьбою в інформаційній війні за правду та європейські цінності.

3 лютого Володимир Зеленський під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» та ЄС поінформував їх про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

Глава держави запевнив іноземних дипломатів, що в жодному разі не йдеться про наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки.