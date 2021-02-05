Стефанчук закрив Раду — наступне засідання 16 лютого

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив засідання парламенту в п'ятницю, 5 лютого.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Стефанчук.

Перший віцеспікер нагадав, що наступного тижня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях.

Чергове пленарне засідання відбудеться у вівторок, 16 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 5 лютого, народні депутати під час Години запитань до уряду заслухали інформацію від міністра охорони здоров'я Максима Степанова про результати проведення карантинних заходів у січні 2021 року та про виконання плану вакцинації населення України від СOVID-19.

Парламентарії також хвалили закони "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти" (№4489-1) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" (№3623).

У повторному другому читанні було ухвалено закон "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету" (№3132).