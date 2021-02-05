Рада заслухає Степанова про результати посиленого карантину та план СOVID-вакцинації
Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний, опублікований на сайті Верховної Ради.
Година запитань до уряду відбудеться на початку засідання. Виступити з доповіддю має міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Крім того, порядок денний передбачає розгляд у другому читанні законопроєкту №4489-1 "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти".
У другому читанні також заплановано розгляд проєкту закону №3623 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі".
Народні депутати мають намір розглянути в першому читанні законопроєкт №4318 "Про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг".
Серед передбачених до розгляду питань - проєкт закону №4361 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу".