Колишнього політв’язня Кремля Сущенка висувають у депутати Ради

Партія "Європейська солідарність" ухвалила рішення висунути колишнього кореспондента Укрінформу, політв'язня Кремля, а нині заступника голови Черкаської обласноїРади Романа Сущенка кандидатом у народні депутати, щойно будуть оголошені довибори на Черкащині.

Про це заявив лідер партії Петро Порошенко, про що йдеться на його сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ

"Фракцію «Європейської солідарності» у Верховній Раді називають «спецназом опозиції». І справді, наші депутати — це люди без страху і докору, які готові відстоювати Україну будь-де: у сесійній залі, чи у ПАРЄ, навіть на полі бою. І саме такою людиною, без сумніву, є Роман Сущенко. Людиною, яка пройшла російські катівні, яка боролася за Україну навіть у безнадійній, здавалося б, ситуації. Роман став символом боротьби за Україну, яку підтримав увесь світ", - йдеться в заяві п'ятого Президента України та засновника партії ЄС.

Порошенко вважає, що досвід Сущенка допоможе парламентській боротьбі з російською «п’ятою колоною».

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Лідер партії наголосив, що на місцевих виборах завдяки Роману довіра на Черкащині до «Європейської солідарності» зросла вдвічі.

"Сьогодні він очолює наш партійний осередок, працює над розбудовою і очищенням партії, його обрали першим заступником голови обласної Ради. Роман добре знає проблеми Черкаського краю й тому принесе багато користі в парламенті в тому числі й мешканцям області", - наголосив Порошенко.

Кореспондент Укрінформу Роман Сущенко був незаконно заарештований та утримуваний за гратами в РФ з 30 вересня 2016 до 7 вересня 2019-го.