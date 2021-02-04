Колишнього політв’язня Кремля Сущенка висувають у депутати Ради
Про це заявив лідер партії Петро Порошенко, про що йдеться на його сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ
"Фракцію «Європейської солідарності» у Верховній Раді називають «спецназом опозиції». І справді, наші депутати — це люди без страху і докору, які готові відстоювати Україну будь-де: у сесійній залі, чи у ПАРЄ, навіть на полі бою. І саме такою людиною, без сумніву, є Роман Сущенко. Людиною, яка пройшла російські катівні, яка боролася за Україну навіть у безнадійній, здавалося б, ситуації. Роман став символом боротьби за Україну, яку підтримав увесь світ", - йдеться в заяві п'ятого Президента України та засновника партії ЄС.
Порошенко вважає, що досвід Сущенка допоможе парламентській боротьбі з російською «п’ятою колоною».
Лідер партії наголосив, що на місцевих виборах завдяки Роману довіра на Черкащині до «Європейської солідарності» зросла вдвічі.
"Сьогодні він очолює наш партійний осередок, працює над розбудовою і очищенням партії, його обрали першим заступником голови обласної Ради. Роман добре знає проблеми Черкаського краю й тому принесе багато користі в парламенті в тому числі й мешканцям області", - наголосив Порошенко.
Кореспондент Укрінформу Роман Сущенко був незаконно заарештований та утримуваний за гратами в РФ з 30 вересня 2016 до 7 вересня 2019-го.