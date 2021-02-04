Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту.

Як передає кореспондент Укрінформу, на сьогоднішньому засіданні парламентарії ухвалили законопроєкт №1111 "Про фінансовий лізинг", що дозвозить здешевити вартість лізингу, №4543 "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації", який необхідний для розблокування великої приватизації.

Крім цього, депутати зробили крок до розблокування конкурсів для зайняття посад на державній службі, схваливши законопроєкт №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби", а також схвалила законопроєкт про викривачів корупції та схвалили за основу законопроєкт №4355 щодо електронних паспортів.

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Також парламентарії зробили крок до скасування перерахунку на інфляцію вартості кредитів для внутрішньопереміщених осіб, ухваливши у першому читанні законопроєкт №2329 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань".

Верховна Рада продовжить роботу у пленарному режимі у п'ятницю, 5 лютого.