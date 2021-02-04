Рада планує відновити конкурси на держслужбу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні й скоротила строки внесення поправок до законопроєкту щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Як передає кореспондент Укрінформу, законопроєкт №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" в першому читанні підтримали 334 народних депутати.

Законопроєкт спрямований на відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Як зазначається у пояснювальній записці, проєктом закону пропонується внести зміни до законів «Про державну службу», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в частині скасування додаткових підстав припинення державної служби окремих державних службовців за ініціативою суб’єкта призначення.

Планується передбачити, що конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим законом укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, оголошуються: на посади державної служби категорії «А» – протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цим законом; на посади державної служби категорій «Б» та «В» – протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом.

Контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, укладені до набрання чинності цим законом, діють до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше: для посад державної служби категорії «А» – п’яти місяців з дня набрання чинності цим законом; для посад державної служби категорій «Б» та «В» – протягом одного року з дня набрання чинності цим законом.

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Також, з метою економії матеріальних та людських ресурсів пропонується встановити, що спеціальна перевірка, встановлена статтею 56 Закону «Про запобігання корупції», не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади державної служби або в органах місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після припинення дії контракту про проходження ними державної служби на період дії карантину, за умови, що стосовно таких осіб вже проводилася спеціальна перевірка під час укладання відповідного контракту.

Як повідомлялося, пунктом 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», тимчасово, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, та протягом 30 днів з дня скасування цього карантину, зупинено дію положень законів «Про державну службу» та «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу.