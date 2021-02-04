Рада продовжила роботу після перерви на вимогу двох фракцій
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Укрінформ
Народні депутати почали роботу в сесійній залі парламенту після перерви, яка була оголошена на вимогу двох фракцій відразу після відкриття засідання.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Шановні колеги, переходимо до роботи", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Пленарне засідання Верховної Ради / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ
Народні депутати почали розгляд у другому читанні законопроєкту №1111 "Про фінансовий лізинг".
Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання парламенту і відразу після цього оголосив перерву на вимогу двох фракцій. Він не уточнив, які фракції просили про перерву і з якої причини.