Стефанчук анонсував законопроєкт про відкликання народних депутатів

У Верховній Раді напрацюють законопроєкт про надання народу права відкликати народних депутатів.

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Апарату парламенту.

«Ми працюємо над цілою низкою законопроєктів щодо народовладдя. Насамперед це законопроєкти, які стосуються місцевих референдумів та електронних петицій. Далі напрацюємо проєкти законів з питань, які називаються «recalls»: ми хочемо дати народу можливість відкликати народних депутатів України», - зазначив Стефанчук.

Як повідомив перший віцеспікер, для отримання можливості відкликання народних депутатів народом потрібно внести певні зміни до Конституції України. Наразі підставою для позбавлення депутатського мандата є вирок у кримінальній справі, зазначив він.

Крім цього, за словами Стефанчука, питання народовладдя розглядатиметься не тільки на рівні законодавчої та виконавчої влади, а й на рівні судової.

«Для нас надзвичайно важливо запровадити елементи прямої демократії на рівні суду присяжних, мирових судів та на рівні колективних позовів, щоб люди змогли об’єднуватися навколо судового захисту щодо якоїсь проблеми. Така практика є у всьому світі. Питання екології, боротьби з фармацевтичними мафіями розглядаються колективними позовами. Тому народовладдя та пряма демократія - це питання набагато ширше, ніж просто всеукраїнський референдум. Низка законопроєктів щодо народовладдя містить вісім або дев’ять законодавчих актів», - наголосив перший віцеспікер.

Він зазначив, що процес підготовки відповідних законопроєктів займе до двох років.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».