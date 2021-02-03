Рада завтра не голосуватиме за призначення Вітренка - спікер

Верховна Рада у четвер, 4 лютого, не буде розглядати питання про призначення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка першим віцепрем’єром - міністром енергетики.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі одного з телеканалів заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Завтра точно ні», - зазначив керівник парламенту, відповідаючи на запитання щодо можливості голосування у сесійній залі за призначення Вітренка втретє.

Голова Верховної Ради нагадав, що кандидата на посаду міністра має подати фракція «Слуга народу» Прем’єр-міністру, а він - внести її до парламенту.

«Наскільки мені відомо, засідання фракції «Слуга народу» не було… Документів до парламенту (щодо призначення першого віцепрем’єра - міністра енергетики) не надходило», - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 грудня та 28 січня не змогла призначити Вітренка першим віцепрем’єр-міністром - міністром енергетики.

Перший раз відповідне рішення підтримали 186 народних депутатів, другий - 204 за необхідного мінімуму у 226.

Кабмін 21 грудня призначив Вітренка в.о. міністра енергетики.

Своєю чергою Президент Володимир Зеленський 25 січня попросив депутатів монобільшості підтримати призначення Вітренка. Він пояснив, що в.о. міністра обмежений у повноваженнях.

Юрій Вітренко – колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України». З квітня 2019 по червень 2020 року очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта». З жовтня 2019 по січень 2020 року був членом наглядової ради «Укроборонпрому».