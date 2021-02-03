СБУ підтвердила фінансування з РФ медіахолдингу Козака ще два роки тому - депутат

Служба безпеки України ще у 2019 році підтвердила членам парламентської Тимчасової слідчої комісії зв’язок народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака з головою партії “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком, через якого медіахолдинг отримував фінансування з Російської Федерації.

Про це в коментарі Укрінформу розповіла член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, колишня заступниця голови ТСК, яка розглядала питання власності телеканалів Zik, Newsone та “112” Олександра Устінова (фракція "Голос").

"СБУ ще тоді підтвердило нам зв’язок Тараса Козака з головою партії “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком, через якого медіахолдинг отримував фінансування з Російської Федерації. Однак через брак політичної волі справа була “похована” в СБУ на 2 роки", - сказала Устінова.

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За словами депутатки, члени ТСК у своєму звіті "змогли прослідкувати, яким чином телеканали зі звичайних інформаційних, перетворитися на “проросійські зливні бачки” у власності депутата “ОПЗЖ” Тараса Козака".

Зокрема, ТСК надали детальну схему зміни власників телеканалів.

"Нині Україні дуже важливо закріпити такі санкції проти проросійських телеканалів, адже у нас вже сьомий рік триває гібридна війна. У таких умовах, кожне слово сказане в медіапросторі несе вагу та може впливати на думки українців", - зазначила Устінова.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та "112" вже припинено.

Прессекретарка Президента Юлія Мендель поінформувала, що вказане рішення РНБО ухвалено відповідно до статті 5 закону України "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, а ухвалене з метою захисту національної безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у 2019 році утворила ТСК для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації.

У червні 2020 року Верховна Рада відхилила звіт цієї ТСК.