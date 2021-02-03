Рада Європи призначила нового очільника офісу в Україні

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич повідомила про призначення Стіна Норлова головою Офісу РЄ в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці постійного представництва України при РЄ у Фейсбуці.

Зазначається, що постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк повідомив про схвалення цієї кандидатури Києвом та привітав досвідченого данського дипломата з початком роботи у новій та важливій якості.

Туреччина приєдналась до вітань з нагоди призначення нового Голови Офісу РЄ в Україні, йдеться у публікації.

Окрім цього Генеральний Секретар РЄ повідомила про припинення мандату Спеціального радника Генсека з питань України Режі Брія та подякувала за його роботу.

Як відомо, Офіс Ради Європи в Україні офіційно розпочав роботу 6 жовтня 2006 року. Його статус визначений у Меморандумі взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи про створення в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу.

Читайте також: Україна закликає Раду Європи зреагувати на утиски СКУ в Росії

Офіс Ради Європи в Україні сприяє реалізації місії Ради Європи в країні щодо захисту прав людини, підтримки демократії та забезпечення верховенства права, а також здійснює координацію та забезпечує реалізацію проектів і програм співробітництва.

Читайте також: Україна у Раді Європи вимагає від Росії припинити репресії в окупованому Криму

Наразі Офіс координує реалізацію в Україні 17 різних тематичних проєктів Ради Європи, у тому числі 4 проєктів, що впроваджуються за фінансової підтримки Європейського Союзу.