Генштаб спростовує, що Хомчак нібито не підтримав рішення РНБО про санкції

Інформація про те, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак нібито не підтримав рішення РНБО про застосування санкцій до трьох проросійських каналів, є неправдивою.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Увага, фейк! Сьогодні, в інформаційному просторі України з’явилися безпідставні та неправдиві повідомлення, що, начебто, головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак не підтримав рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Дана інформація абсолютно не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, головнокомандувач був присутній 2 лютого 2021 року на засіданні РНБО та був серед тих, хто проголосував "за" це рішення.

У пресслужбі закликали представників ЗМІ перевіряти інформацію перед оприлюдненням, користуватися офіційними джерелами та не допускати викривлення фактів і маніпулювання громадською думкою.

Як повідомили раніше окремі ЗМІ, за рішення РНБО щодо санкцій проти депутата ВР Тараса Козака (фракція "Опозиційна платформа – За життя") та інформаційних телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK не проголосували Голова ВР Дмитро Разумков та головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, який нібито перебував у відрядженні.

Згодом Разумков підтвердив, що утримався під час голосування в РНБО щодо цього рішення.

Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та "112 Україна" вже припинено.

Прессекретар Президента Юлія Мендель поінформувала, що вказане рішення РНБО, ухвалене відповідно до статті 5 закону України "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України, не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Воно прийняте з метою захисту національної безпеки.