Комітет Ради з нацбезпеки підтримав санкції проти NewsOne, ZIK та «112» – депутатка

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно підтримав рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти Тараса Козака та низки телеканалів.

Про це повідомила заступник голови комітету, народний депутат від фракції “Слуга народу” Мар’яна Безугла у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно висловив підтримку рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, - зазначила парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.