Корнієнко не виключає, що фракція «слуг» збереться на засідання щодо санкцій

Голова партії, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко вітає ведення санкцій проти народного депутата від «ОПЗЖ» Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна» і вважає, що багато колег по його фракції мають таку ж позицію.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Корнієнко сказав журналістам у Верховній Раді.

«Щодо самого рішення - я думаю, що багато людей в Україні його вітає і його вітають депутати від партії «Слуга народу». У нас немає поки що офіційної позиції фракції, бо вона не збиралася з цього приводу, але я особисто це рішення вітаю і думаю, багато моїх колег по фракції теж вітають», - заявив політик.

Корнієнко додав, що в умовах війни, в якій Україна перебуває не перший рік, інформаційна війна є великою частиною.

«Вона здійснювалася, вона велася, і підмінювати поняття, називаючи це ЗМІ або прикриваючись свободою слова, - це є підміна понять. Ми всі розуміємо, що бувають ситуації і такі ситуації, на жаль, ми спостерігали, коли певні ЗМІ стають пропагандистською зброєю в руках наших ворогів, країни-агресора», - сказав депутат.

Корнієнко не виключив що фракція «Слуга народу» може зібратися на засіданні з цього приводу, але зауважив, що таких ініціатив від депутатів поки не надходило.

«Якщо буде ініціатива така від депутатів, поки що вона не надходила особливо, що треба збиратися і приймати рішення терміново. У депутатів достатньо особистої позиції щодо цього і особистих бачень», - зазначив він.

Корнієнко додав, що якщо буде вирішено проводити засідання фракції з цього приводу, воно має відбутися цього тижня, оскільки наступний є непленарним.

Він також зауважив, що закон дозволяє застосовувати санкції проти громадян України.

Депутат також прогнозує, що опоненти будуть оскаржувати рішення щодо санкцій.

«Будь-які рішення можна оскаржити. Там є дві складові - є рішення РНБО і є указ, який вводить його в дію. Мені здається, наші юристи казали, що це дискреція більше Верховного суду по рішенню РНБО, наскільки я розумію. Указ - можна, мабуть, оскаржувати його конституційність. Це точно не Окружний адміністративний суд, тому, можливо, це буде довго», - сказав Корнієнко.

Крім того, політик вважає, що треба накладати санкції на будь-кого, якщо є причетність до співпраці з країною агресорів та дезінформація.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.