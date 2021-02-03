«Слуги» поки не планують ініціювати відставку Уруського – депутат

Фракція «Слуга народу» наразі не планує ініціювати питання про відставку віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час виступу з трибуни парламенту заявив народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура.

«Ми не збираємося поки відправляти Олега Уруського у відставку. Ми будемо обговорювати це питання на фракції», - зауважив депутат.

Він додав, що підтримує діяльність віцепрем’єра.

«Я підтримую віцепрем’єра Уруського Олега Семеновича і його діяльність на цій посаді. Якщо буде потрібно, ми зберемо більше підписів», - додав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні голова Комітету ВР з питань економічного розвитку, депутат від “Слуги народу” Дмитро Наталуха заявив про ініціювання збору підписів щодо відставки Уруського.

«Ми вирішили почати збір підписів за зняття із займаної посади Уруського Олега Семеновича», - сказав депутат і заявив, що тільки у фракції «Слуга народу» вже зібрано понад сорок підписів.

Він висловив спдівання, що в найближчі дні разом з іншими фракціями вдасться зібрати більше 100 голосів “за”.

За його словами, збір підписів про відставку Уруського ініціювали, щоб не ризикувати іміджем Державного космічного агентства і досягненнями, які у сфері супутникових технологій вже зробили і профільний комітет, і Держагентство, а також щоб не зірвати запуск українського супутника до кінця 2021 року.

Кабінет Міністрів у липні 2020 року Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. 16 липня Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.