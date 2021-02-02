Разумков закрив Раду до середи

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту.

Як передає кореспондент Укрінформу, на сьогоднішньому пленарному засіданні парламентарії схвалили проєкти постанов №4690 «Про порядок денний п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання» та №4691 «Про План законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2021 рік» та схвалили застосування санкцій проти Нікарагуа.

Крім цього, депутати схвалили законопроєкт №4413 «Про внесення змін до Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України" щодо усунення колізії в питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України депутатськими фракціями і групами», яким серед іншого розширили повноваження наглядової ради НСТУ.

Народні обранці посилили відповідальність за вчинення правопорушень проти журналістів, схваливши законопроєкт №3633 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів» та збільшили вдвічі розмір державної допомоги дітям з рідкісними захворюваннями.

Депутати продовжать роботу у пленарному режимі в середу 3 лютого з 10.00.