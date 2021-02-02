Разумков закрив Раду до середи

Разумков закрив Раду до середи

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту.

Як передає кореспондент Укрінформу, на сьогоднішньому пленарному засіданні парламентарії схвалили проєкти постанов №4690 «Про порядок денний п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання» та №4691 «Про План законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2021 рік» та схвалили застосування санкцій проти Нікарагуа.

Крім цього, депутати схвалили законопроєкт №4413 «Про внесення змін до Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України" щодо усунення колізії в питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України депутатськими фракціями і групами», яким серед іншого розширили повноваження наглядової ради НСТУ.

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Народні обранці посилили відповідальність за вчинення правопорушень проти журналістів, схваливши законопроєкт №3633 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів» та збільшили вдвічі розмір державної допомоги дітям з рідкісними захворюваннями.

Депутати продовжать роботу у пленарному режимі в середу 3 лютого з 10.00.

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