Більшість фракції «Слуга народу» перед засіданням голосувала за виключення Дубінського - депутат

Більшість депутатів фракції «Слуга народу» у додатку проголосували за виключення Олександра Дубінського зі складу пропрезидентської фракції.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у коментарі журналістам перед початком засідання фракції «Слуга народу» заявила народний депутат Євгенія Кравчук.

«Найбільше голосів у додатку набрав варіант виключення Олександра Дубінського з фракції», - зазначила парламентар.

На запитання журналістів, чи йдеться про виключення Дубінського лише через санкції США, Кравчук зауважила, що це стало одним з факторів, однак не головним.

При цьому депутат не назвала кількість голосів за виключення Дубінського.

Як повідомляв Укрінформ, 25 січня на засіданні фракції «Слуга народу» не було ухвалене рішення стосовно виключення Олександра Дубінського.

За словами очільника партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка, на фракції було вирішено провести опитування щодо майбутнього Дубінського у складі фракції.

«Перший варіант – це підтримати пана Дубінського та спрямувати листи для його підтримки у відповідні організації, закордонні. Другий варіант – це виключення пана Дубінського з фракції. І третій варіант – це ініціація до відповідних структур, що можуть це зробити, про звільнення пана Дубінського з посади голови комітету з питань податків та митної політики. Там де голова пан Гетманцев, а Дубинський – заступник голови по квоті фракції «Слуга народу», – розповів він.

Корнієнко додав, що «найближчим часом, день-два ми будемо вивчати цю ситуацію. І можливо, що знову збирати фракцію, щоб приймати чи не приймати рішення».