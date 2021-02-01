Уряд опублікував постанову про компенсації за електроопалення

Кабінет Міністрів опублікував постанову про запровадження компенсацій за електроопалення для посилення соціального захисту деяких категорій споживачів.

Як передає Укрінформ, відповідна постанова №64 від 1 лютого опублікована на Урядовому порталі.

"Запровадити надання компенсації на оплату електричної енергії, спожиту у I кварталі 2021 р., у зв’язку з відміною окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів (крім тих, які отримують житлову субсидію)", - йдеться у документі.

Читайте також: Уряд затвердив порядок компенсації за електроопалення

Також зазначається, що компенсації запроваджують для таких категорій споживачів:

- населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф;

- населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф;

- багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Також постановою установлено, що надання компенсації вищезазначеним категоріям здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та затверджено порядок надання таких компенсацій.

Як повідомляв Укрінформ, уряд затвердив порядок компенсації для людей, які використовують електроопалення. Така компенсація буде нараховуватися автоматично (на особові рахунки споживачів). Компенсації будуть виплачуватися людям, домівки яких обладнані електроопалювальними установками й у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу. Загалом це понад 600 тисяч українських родин. Держава виділить на такий вид компенсацій 1,4 млрд грн

Верховна Рада 29 січня ухвалила у першому читанні та в цілому проєкт закону «Про внесення змін до додатка № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію».