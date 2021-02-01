«Слуги народу» увечері обговорять виключення Дубінського з фракції - депутат

Народні депутати від "Слуги народу" обговорять на засіданні фракції в понеділок питання про виключення Олександра Дубінського з фракції, відставки голови аграрного комітету Миколи Сольского, а також важливі законопроєкти.

Як повідомляє Укрінформ, про це поінформував народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в Телеграм-каналі.

"Сьогодні о 18:00 відбудеться засідання фракції «Слуга Народу»", - написав депутат.

За його словами, на порядку денному - головні законопроєкти, які будуть розглядатися ВРУ на пленарному тижні.

Як уточнив Качура, окремо буде обговорення законопроєкту про систему громадського здоров'я №4142.

"Кадрові питання: щодо відставки голови аграрного комітету Миколи Сольского й оголошення результатів голосування про можливе виключення зі складу фракції Олександра Дубінського", - додав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтвердив, що Аграрний комітет ініціював звільнення Сольского. При цьому Корнієнко зазначив, що Комітет не надав відповідних документів та проєкту постанови.

Корнієнко повідомив журналістам, що народні депутати з фракції "Слуга народу" обговорять із членами Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики намір звільнити Сольского з посади голови Комітету. При цьому Корнієнко додав, що не бачить підстав для звільнення Сольского з посади.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввів додаткові санкції проти семи фізичних осіб і чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі зарубіжного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США введені проти колишніх українських чиновників Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

29 січня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила журналістам, що серед народних депутатів від "Слуги народу" через мобільний додаток ще йде голосування з приводу рішення, яке фракція має вжити щодо свого колеги Олександра Дубінського.

Депутат зазначила, що члени фракції вибирають із трьох варіантів, яке рішення прийняти стосовно Дубінського: виключити з фракції, звільнити з посади заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики або підтримати.

Сам Дубінський заявив, що не планує виходити з фракції "Слуга народу". Пізніше він оголосив, що проводить паралельний підрахунок голосів депутатів від "Слуги народу" за його виключення з фракції.