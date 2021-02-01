МЗС закликає світ застосувати всі механізми тиску на Росію у відповідь на придушення протестів

Міжнародне товариство має діяти більш рішуче у відповідь на придушення акцій протесту в Росії 31 січня і невідкладно застосувати всі міжнародні механізми тиску, у тому числі санкційного, за порушення прав людини.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві констатували, що акції протесту в Російській Федерації 31 січня були позначені новим витком порушень прав людини та брутального насильства щодо протестувальників, а також журналістів, які висвітлювали ці події.

«Черговий акт придушення прав російських громадян на мирні зібрання та свободу слова, арешти членів опозиції та представників засобів масової інформації, переслідування незгодних з агресивною політикою російської влади всередині країни та на міжнародній арені є тривожними свідченнями подальших обмежень основних прав і свобод та порушення Росією своїх міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення прав людини», - зазначили в МЗС.

Українські дипломати зауважили, що російська влада, яка культивує беззаконня і насильство в країні та грубо порушує права своїх громадян, застосовує аналогічні методи і підходи в міжнародній політиці, підриваючи міжнародний мир та безпеку.

«Такі дії не можуть залишатися без відповіді з боку міжнародного співтовариства. Настав час для більш рішучих дій та притягнення до відповідальності за насильницькі акції проти свого народу та агресію проти народів сусідніх країн. Добре відомо, що відчуття безкарності породжує насильство. Саме тому мають бути невідкладно застосовані усі міжнародні механізми тиску, у тому числі санкційного, за порушення прав людини. Сьогодні ціна закликів до продовження діалогу з Росією - це нові побиті та затримані протестувальники, які виступають за права людини та демократію, та подальше розкручування спіралі насильства в Росії», - переконані в МЗС.

Читайте також: ЄС засуджує жорстокість Росії щодо учасників протестів та масові арешти

Як повідомлялося, у Росії 23 січня і 31 січня пройшли акції за звільнення з-під варти політика Олексія Навального. За даними російського проєкту допомоги затриманим «ОВС-Інфо», на акціях 23 січня затримали понад чотири тисячі осіб, на акціях 31 січня - понад п'ять тисяч осіб. Також на акції 31 січня поліцейські застосовували електрошокери та сльозогінний газ.

За підсумками акцій 23 і 31 січня у 18 регіонах Росії порушили 40 кримінальних справ.