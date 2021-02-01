«Україна 30. Коронавірус»: у форумі візьмуть участь Зеленський, Шмигаль і топпосадовці ЄС

Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» 8-10 лютого стане майданчиком для діалогу представників української влади, Європейського Союзу та міжнародних організацій про пандемію та її подолання.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, захід відбудеться за участі Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, представників уряду, Верховної Ради України за підтримки Всесвітньої організації здоров’я, UNICEF та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Імунізація населення безпечною та ефективною вакциною проти коронавірусу є найважливішим компонентом стратегії уряду у подоланні COVID-19. Ми маємо чіткий план дій з проведення вакцинації, що розпочнеться в лютому, та готуємо для цього необхідну логістичну інфраструктуру. Україна отримає вакцину Pfizer/BioNTech в рамках підтримуваної ЄС ініціативи COVAX, що підтверджує єдність всіх європейських країн у подоланні COVID-19", - зазначив Прем'єр-міністр.

На форумі обговорюватимуть плани КМУ на 2021 рік щодо подолання пандемії: заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Зважаючи на всесвітній масштаб пандемії, до форуму долучаються топ-представники Європейського Союзу як стратегічні партнери України в цьому питанні. Учасники заходу розглянуть спільний план дій щодо вакцинації, поділяться міжнародним досвідом боротьби з Covid-19 і досвідом його імплементації в Україні, а також розкажуть про перспективи відкриття кордонів країн.

«Подолання пандемії Covid-19 давно стало питанням геополітики і вийшло за межі медицини. Це - питання національної безпеки України. Ми маємо підтримку Європейського Союзу й інших міжнародних партнерів. Зокрема, у межах ініціативи COVAX», — сказала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Під час форуму буде окреслено строки й умови проведення вакцинації: коли вона розпочнеться, які вакцини будуть представлені в Україні та який контроль якості вони пройшли.

"Пандемія COVID-19 стала справжнім випробуванням, медичні системи багатьох країн світу цей тест на міцність провалили. Проте завдяки стратегії МОЗ та злагодженим діям команди Президента, уряду та громадськості, нам вдалося у стислі терміни наростити потужності української медицини, яку прицільно руйнували від початку незалежності. Ми ще раз впевнилися у високій професійності наших лікарів. Вони показали свою готовність надавати допомогу пацієнтам навіть у критичних ситуаціях. Зараз розпочинається наступний етап боротьби з пандемією - масштабна вакцинація українців від COVID-19. Я переконаний, що цей етап пройде на найвищому рівні", - наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Українці матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.

Форум відбуватиметься з дотриманням усіх карантинних норм.