«Україна 30. Коронавірус»: у форумі візьмуть участь Зеленський, Шмигаль і топпосадовці ЄС
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, захід відбудеться за участі Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, представників уряду, Верховної Ради України за підтримки Всесвітньої організації здоров’я, UNICEF та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
"Імунізація населення безпечною та ефективною вакциною проти коронавірусу є найважливішим компонентом стратегії уряду у подоланні COVID-19. Ми маємо чіткий план дій з проведення вакцинації, що розпочнеться в лютому, та готуємо для цього необхідну логістичну інфраструктуру. Україна отримає вакцину Pfizer/BioNTech в рамках підтримуваної ЄС ініціативи COVAX, що підтверджує єдність всіх європейських країн у подоланні COVID-19", - зазначив Прем'єр-міністр.
На форумі обговорюватимуть плани КМУ на 2021 рік щодо подолання пандемії: заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
Зважаючи на всесвітній масштаб пандемії, до форуму долучаються топ-представники Європейського Союзу як стратегічні партнери України в цьому питанні. Учасники заходу розглянуть спільний план дій щодо вакцинації, поділяться міжнародним досвідом боротьби з Covid-19 і досвідом його імплементації в Україні, а також розкажуть про перспективи відкриття кордонів країн.
«Подолання пандемії Covid-19 давно стало питанням геополітики і вийшло за межі медицини. Це - питання національної безпеки України. Ми маємо підтримку Європейського Союзу й інших міжнародних партнерів. Зокрема, у межах ініціативи COVAX», — сказала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
Під час форуму буде окреслено строки й умови проведення вакцинації: коли вона розпочнеться, які вакцини будуть представлені в Україні та який контроль якості вони пройшли.
"Пандемія COVID-19 стала справжнім випробуванням, медичні системи багатьох країн світу цей тест на міцність провалили. Проте завдяки стратегії МОЗ та злагодженим діям команди Президента, уряду та громадськості, нам вдалося у стислі терміни наростити потужності української медицини, яку прицільно руйнували від початку незалежності. Ми ще раз впевнилися у високій професійності наших лікарів. Вони показали свою готовність надавати допомогу пацієнтам навіть у критичних ситуаціях. Зараз розпочинається наступний етап боротьби з пандемією - масштабна вакцинація українців від COVID-19. Я переконаний, що цей етап пройде на найвищому рівні", - наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Українці матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.
Форум відбуватиметься з дотриманням усіх карантинних норм.