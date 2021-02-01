Кравчук прогнозує розширення санкцій проти РФ під час президентства Байдена

Експрезидент Леонід Кравчук вважає, що за президентства Джо Байдена США посилюватимуть політичний та дипломатичний вплив на Росію.

Як передає Укрінформ, про це Кравчук розповів в ефірі каналу «Україна 24».

«Це питання обговорювалося не як основне, але дуже важливе - я маю на увазі про Україну. Питання було головне про договір щодо стратегічної ядерної зброї. І в ході обговорення продовження цього договору було піднято питання про Україну. І Байден дуже чітко й системно, як сказали в Офісі Президента, ідеально висловився щодо України. Що Україна суверенна незалежна держава, що Штати підтримуватимуть суверенітет і незалежність України, і що це буде головним напрямком зовнішньої політики США стосовно України», - зазначив перший Президент України.

Він розповів, що нещодавно подивився виступ Байдена у Верховній Раді під час його візиту до України. За словами Кравчука, це був ідеальний виступ.

«Він розставив усі акценти, там не було жодного сумніву в тому, що особисто він і Демократична партія стоять на позиції захисту суверенітету і територіальної цілісності України», - наголосив Кравчук.

Політик висловив переконання, що Байден буде проводити цю політику в життя: «Санкції проти Росії вийдуть за межі фізичних осіб, а стануть санкціями проти структур, можливі фінансові санкції, йде розмова про те, що можуть бути санкції виведення Росії з банківської системи, тобто про дуже широкі санкції».

Читайте також: У США виключають послаблення санкцій проти Росії за окупацію Криму

Окрім того, за словами експрезидента, буде політичний та дипломатичний вплив на РФ. «У мене переконання, що США підтримають пропозицію України, щоб у «нормандську четвірку» був введений представник Сполучених Штатів. Я бачу чітку, зрозумілу й послідовну позицію про захист України. І санкції, і зброя, політичний тиск. Росію треба змусити діяти в рамках міжнародного права», - підсумував Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден у першій телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним нагадав серед інших важливих питань, що Америка твердо підтримує суверенітет України.