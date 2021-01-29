Посли G7 зробили заяву щодо проєкту закону про реформу СБУ

Посли країн G7 в Україні схвалюють прийнятий Верховною Радою проєкт закону про реформування Служби безпеки України в першому читанні.

Про це, передає Укрінформ, ідеться у заяві послів Посли G7 у Твіттері.

"Посли G7 вітають позитивні кроки щодо реформування СБУ за міжнародними стандартами. Ми високо цінуємо роль Президента Зеленського, Віце-прем’єрки Стефанишиної та інших у здійсненні цих змін і закликаємо їх звершити цю роботу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня ухвалила у першому читанні проєкт закону №3196-д «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України.

За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

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Законопроєктом пропонується ліквідувати спецпідрозділи СБУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

При цьому СБУ пропонується надати можливість блокувати участь окремих партій у виборах. Передбачається, що за поданням служби про здійснення партією сепаратистської діяльності ЦВК має відмовити політичній партії у реєстрації. Таке подання може бути внесено Службою безпеки України не пізніше ніж за 45 діб до дня проведення чергових/позачергових виборів.

Подання Служби безпеки України може бути оскаржено в судовому порядку.

Проєктом також пропонується розмежувати контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності Служби, у зв’язку з чим запропоновано із Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів. Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

У проєкті також пропонуються, зокрема, багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ. Відповідні зміни пропонується внести до законів України «Про державну таємницю», «Про телебачення і радіомовлення» та до Виборчого кодексу України.

Окрім цього передбачається поступове скорочення штатної чисельності працівників СБУ. До 2023 року у спецслужбі має залишитися 17 тисяч штатних посад.

Реформа СБУ має багаторічну історію. Вона почалася ще за часів президентства Ющенка. У 2008-2009 роках РНБО ухвалила рішення «Про Концепцію реформування Служби безпеки України» та «Комплексну цільову програму реформування Служби безпеки України». Було навіть зареєстровано законопроєкт, який знято з розгляду. У 2015 році було оголошено про нову реформу. На ній наполягали міжнародні партнери. Однією з головних умов була ліквідація спецпідрозділів, які опікуються економічними злочинами.

«Ухвалення цього законопроєкту наближає Україну до європейської спільноти. Це важливий крок у реформуванні Служби безпеки, коли держава рухається вперед на шляху лібералізації економіки та полегшення ведення бізнесу в Україні», – заявив Президент України Зеленський.