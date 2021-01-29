Зеленський оновив склад Національної ради реформ

Президент Володимир Зеленський увів до складу членів Національної ради реформ заступників керівника свого Офісу Ігора Жовкву та Юлію Свириденко, голову Нацбанку Кирила Шевченка, міністрів Юлію Лапутіну, Романа Лещенка та Сергія Шкарлета.

Відповідний Указ №34/2021 від 29 січня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Згідно з Указом, Президент, зокрема, увів до складу членів Нацради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, президента громадської організації «СЕО КЛУБ» Сергія Гайдайчука, заступників керівника ОП Ігора Жовкву та Юлію Свириденко, голову Національного банку Кирила Шевченка.

Окрім того, до складу членів Національної ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, уведено першого заступника міністра енергетики Юрія Вітренка, міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну, міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка та міністра освіти й науки Сергія Шкарлета.

Водночас Президент вивів зі складу ради Сергія Бессараба, Ольгу Буславець, Юлію Ковалів, Любомиру Мандзій, Лану Сінічкіну, Якова Смолія.

Читайте також: Зеленський хоче проводити Нацраду реформ у різних областях

Національна рада реформ є спеціальним консультативно-дорадчим органом при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

Метою діяльності Національної ради реформ є забезпечення впровадження єдиної, узгодженої державної політики реформ в Україні, налагодження ефективного механізму взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства в процесі здійснення реформ із залученням до співпраці з цих питань міжнародної спільноти, впровадження системного підходу до стратегічного планування, узгодження позицій та моніторингу реалізації реформ щодо забезпечення сталого розвитку України як передумови зростання добробуту її населення, досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина.

До складу Національної ради реформ входять: Голова Верховної Ради (за згодою), Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри та інші члени Кабінету Міністрів, які очолюють міністерства, - за погодженням із Прем'єр-міністром, Секретар Ради національної безпеки і оборони, Керівник Офісу Президента, голова Виконавчого комітету реформ та його заступник, а також за згодою: Голова Національного банку, голови комітетів Верховної Ради, чотири представники від громадських об'єднань.

Фото: ОП