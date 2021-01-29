Від монобільшості не надходили пропозиції про відставку уряду - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував імовірність відставки Кабінету Міністрів, заявивши, що не чув таких пропозицій від парламентської більшості.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков сказав на брифінгу після закриття четвертої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.

"Я не бачив такої норми десь в українському законодавстві, де передбачено, що навесні змінюється Кабмін. Я працюю достатньо ефективно і злагоджено з представниками уряду і Прем'єр-міністром України. Станом на сьогодні якихось заяв з боку представників більшості, таких пропозицій не чув до себе, а тим більше, не бачив їх в документарному вигляді", - зазначив Голова ВР.

Разумков додав, що не буде обговорювати "хто що говорить".

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля Прем’єр-міністром України на позачерговому засіданні 4 березня 2020 року.