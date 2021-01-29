Разумков закрив четверту сесію Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про закриття четвертої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.

Як передає кореспондент Укрінформу, Разумков заявив: "Відповідно до Конституції, п'ята сесія Верховної Ради дев'ятого скликання розпочне свою роботу 2 лютого. Четверту сесію оголошую закритою".

Сьогодні у парламенті відбулась традиційна година запитань до уряду.

Крім того, народні депутати ухвалили законопроєкти щодо ліквідації податкової міліції не пізніш як за півроку. Також були внесені зміни до бюджету, якими виділено 1,4 млрд грн на компенсацію тарифів на електроопалення за рахунок видатків на субсидії.

Парламентарії також прискорили реєстрацію вакцин від COVID-19 та в першому читанні підтримали ініціативу, необхідну для реорганізації "Укроборонпрому".

Депутати продовжать роботу у пленарному режимі вже 2 лютого.

1 лютого заплановане засідання Погоджувальної ради керівників груп і фракцій та голів комітетів.