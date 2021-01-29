У «Слузі народу» поки триває голосування щодо Дубінського – депутатка
Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістів поінформувала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"У додатку триває голосування. Я думаю, що воно протягом доби має відбутися. Зараз не ясно картини загалом. Ясно тільки, що зараз проголосувало 60% депутатів фракції", - сказала Кравчук.
Депутат зазначила, що члени фракції обирають із трьох варіантів, яке рішення ухвалити щодо Дубінського: виключити з фракції, звільнити з посади заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики або підтримати.
"Я б це не називала виключенням, а називала б це знаходженням фракційного рішення. Бо зараз є три варіанти, і коли ми зрозуміємо, який із цих варіантів має найбільшу підтримку, далі вже будемо обговорювати, як рухатися далі", - зазначила Кравчук.
Як повідомлялося, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб та чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі закордонного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.
Санкції США запроваджені проти колишніх українських посадовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.
Сам Дубінський заявив, що не планує виходити з фракції "Слуга народу".
Окрім того, до «чорного списку» потрапили люди, які працювали в команді Деркача, – Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко. Обмеження запроваджені також проти медіакомпаній NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News та Skeptik TOV.
Народний депутат Андрій Деркач у травні 2020 р. оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це записи, датовані 2015-2016 роками. За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.
10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача. Згідно з повідомленням міністерства, він є одним із чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес у США.