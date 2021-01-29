У «Слузі народу» поки триває голосування щодо Дубінського – депутатка

Серед народних депутатів від "Слуги народу" ще триває голосування щодо рішення, яке фракція має ухвалити стосовно свого колеги Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістів поінформувала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"У додатку триває голосування. Я думаю, що воно протягом доби має відбутися. Зараз не ясно картини загалом. Ясно тільки, що зараз проголосувало 60% депутатів фракції", - сказала Кравчук.

Депутат зазначила, що члени фракції обирають із трьох варіантів, яке рішення ухвалити щодо Дубінського: виключити з фракції, звільнити з посади заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики або підтримати.

"Я б це не називала виключенням, а називала б це знаходженням фракційного рішення. Бо зараз є три варіанти, і коли ми зрозуміємо, який із цих варіантів має найбільшу підтримку, далі вже будемо обговорювати, як рухатися далі", - зазначила Кравчук.

Як повідомлялося, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб та чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі закордонного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США запроваджені проти колишніх українських посадовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Сам Дубінський заявив, що не планує виходити з фракції "Слуга народу".

Окрім того, до «чорного списку» потрапили люди, які працювали в команді Деркача, – Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко. Обмеження запроваджені також проти медіакомпаній NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News та Skeptik TOV.

Народний депутат Андрій Деркач у травні 2020 р. оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це записи, датовані 2015-2016 роками. За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача. Згідно з повідомленням міністерства, він є одним із чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес у США.