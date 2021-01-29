Питання про призначення нового глави місії при НАТО фактично вирішене - Стефанішина

Питання щодо призначення нового глави місії України при НАТО вже «фактично вирішено», воно має відбутися найближчим часом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Години запитань до уряду в парламенті.

Вона нагадала, що рішення про призначення керівника місії України при НАТО ухвалює Президент, тому що це дипломатична посада.

«Ми сформували низку пропозицій щодо визначення наступної кандидатури голови місії і сподіваємось, що він буде призначений найближчим часом, одразу після комунікації Прем’єр-міністра і Президента з генеральним секретарем (НАТО - ред.) і обговорення, в тому числі, цього питання. Це питання вже фактично вирішено», - сказала Стефанішина.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль високо оцінює роботу віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної у напрямку посилання співпраці України з НАТО.

«У нас абсолютно щільний діалог, у нас велика робота робиться щотижнево, щоденно. Введена посада і надзвичайно ефективно працює віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стафанішина», - сказав Шмигаль під час парламентської Години запитань до уряду.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у травні 2019 року звільнив тодішнього главу місії України при НАТО Вадима Пристайка і призначив його заступником глави Адміністрації Президента.

Обов’язки глави місії наразі виконує Георгій Толкачов.