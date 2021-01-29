Разумков відкрив Раду - в залі 174 депутати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове пленарне засідання.

Як передає кореспондент Укрінформу, в сесійній залі зареєструвалися 174 народні депутати.

Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю планує розглянути у другому читанні законопроєкти №4613 «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання», №3633 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів»; низку земельних питань та №3623 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі»; у повторному другому читанні законопроєкт №3132 «Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету», а також у повторному другому читанні законопроєкт №2051-1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».

Читайте також: Рада звернулась до Венеціанської комісії щодо законопроєктів про КСУ

На початку засідання запланована година запитань до уряду. Згідно з рішенням погоджувальної ради керівників фракцій та голів комітетів, депутатів інформуватиме міністр соціальної політики Марина Лазебна

Крім цього, депутати мають намір розглянути у першому читанні, зокрема, законопроєкти №3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» та низку законопроєктів за реєстраційними номерами 3009а, 3009 а-1, 3009 а-2 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури», №4361 «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу», №4259 «Про внесення змін до статті 16 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами», №4221 «Про саморегулювання господарської та професійної діяльності».

Також у порядку денному є, серед іншого, проєкти постанов №4500 «Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19», №4243 «Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності», низка законопроєктів, які стосуються питань екології, третейського судочинства, економіки.

Завершити пленарну п’ятницю депутати планують виступами у різному. Орієнтовно о 14.00 буде оголошено про закриття четвертої сесії.