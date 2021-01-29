Щоб депутатів стало 300, потрібно 300 голосів у Раді - Президент

Президент Володимир Зеленський вважає, що законопроєкт щодо зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300 на черзі розгляду в парламенті та має бути ухвалений.

Про це він розповів у новому влозі у п’ятницю, повідомляє Укрінформ.

Так, глава держави, висловив сподівання, що в майбутньому народних обранців, які швидко «перевзуваються», буде менше.

«І взагалі, що депутатів буде менше - не 450, а 300. Цей закон, до речі, на черзі, ми також це обіцяли і повинні це зробити. До речі, щоб депутатів стало 300, потрібно 300 голосів. Цікаво, хто приєднається до фракції «Слуга Народу», щоб це рішення стало можливим?”, - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити президентський законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300. Для схвалення ініціативи потрібна підтримка щонайменше 300 депутатів.