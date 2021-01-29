Секретар РНБО обговорив із тимчасовою повіреною у справах США протидію гібридним загрозам
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба РНБО.
Зазначається, що Данілов привітав американську сторону з інавгурацією новообраного Президента США Джозефа Байдена та поінформував Квін, що нині триває робота над розробкою та затвердженням 14 секторальних стратегій, які передбачені уведеною в дію указом Президента Володимира Зеленського «Стратегією національної безпеки України».
Данілов також наголосив на важливості координації та спільних дій зі стратегічними партнерами України, зокрема, у питанні протидії сучасним гібридним загрозам та інформаційному тероризму.
За інформацією пресслужби, сторони розглянули питання санкційної політики та активізації співпраці у військово-технічній сфері. Своєю чергою Квін запевнила у незмінності підтримки України Сполученими Штатами Америки та висловила готовність до подальшого розширення двосторонньої співпраці.
Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден 20 січня склав офіційну присягу і набув повноважень 46-го президента Сполучених Штатів.