Секретар РНБО обговорив із тимчасовою повіреною у справах США протидію гібридним загрозам

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов обговорив з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін стан двостороннього співробітництва та протидію сучасним гібридним загрозам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

Зазначається, що Данілов привітав американську сторону з інавгурацією новообраного Президента США Джозефа Байдена та поінформував Квін, що нині триває робота над розробкою та затвердженням 14 секторальних стратегій, які передбачені уведеною в дію указом Президента Володимира Зеленського «Стратегією національної безпеки України».

Данілов також наголосив на важливості координації та спільних дій зі стратегічними партнерами України, зокрема, у питанні протидії сучасним гібридним загрозам та інформаційному тероризму.

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За інформацією пресслужби, сторони розглянули питання санкційної політики та активізації співпраці у військово-технічній сфері. Своєю чергою Квін запевнила у незмінності підтримки України Сполученими Штатами Америки та висловила готовність до подальшого розширення двосторонньої співпраці.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден 20 січня склав офіційну присягу і набув повноважень 46-го президента Сполучених Штатів.