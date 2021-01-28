На Банковій обговорили підготовку до 30-річчя Незалежності України

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки до відзначення 30-ї річниці Незалежності України.

У заході взяли участь керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

На нараді був детально обговорений план проведення урочистостей з нагоди 30-ї річниці незалежності України та запуск Кримської платформи.

"Стратегічно ці події мають відбутися із залученням міжнародної спільноти. Усі партнери та друзі України, лідери інших держав будуть запрошені листами за особистим підписом Президента", - повідомили в ОП.

Під час телефонних розмов з іноземними лідерами Зеленський також обговорює плани на майбутнє й запрошує долучитися до святкування та Кримської платформи, сказано в повідомленні.

«Для України День Незалежності – велике свято. Але ми вже давно є рівноправним гравцем на міжнародній арені. Відзначення цієї важливої дати – 30-річчя незалежності – разом з нашими друзями й партнерами сприятиме зміцненню наших позицій. У 30 років ми ще такі молоді, у нас стільки попереду, але ми вже маємо безцінний досвід, який може укріплювати наші відносини й допомагатиме іншим», – сказав Президент.

В ОП нагадали, що напередодні Дня Незалежності, 23 серпня 2021 року заплановано провести саміт Кримської платформи.

«Ми не здамо наших територій. Ця страшна помилка сталася не за нас, але нам її виправляти. Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року й до мого приходу до влади. Кримська платформа стане майданчиком, який згуртує наших міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах. Це для мене не порожні слова. За ними стоять чіткі дії», – заявив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Фото: ОП