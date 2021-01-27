Україна готує заявку на головування у Стратегії ЄС для Дунайського регіону

Кабінет Міністрів підтримав подання заявки України на головування у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону з листопада 2021 року по листопад 2022

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабінету Міністрів за поданням Міністерства розвитку громад і територій України, інформує пресслужба Мінрегіону.

"Уряд підтримав подання заявки України на головування у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону. Період головування: з листопада 2021 року по листопад 2022", - йдеться у повідомленні.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зауважив, що Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону – це один із прикладів ефективності партнерського підходу до розвитку важливого макрорегіону.

"Для нашої країни подальша її імплементація – є одним з пріоритетних напрямків роботи, який сприятиме розвитку євроінтеграційного процесу на новому рівні та значно покращить наші відносини з країнами ЄС", – зазначив Чернишов.

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Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина зауважила, що, як головуюча країна, Україна відповідатиме за порядок денний Стратегії ЄС для Дунайського регіону, і обрані пріоритетні напрямки дозволять посилити співробітництво з іншими країнами-учасницями Стратегії.

"Для України це важливий крок, який наочно підтвердить лідерство та відкриє нові перспективи", – резюмувала віцепрем’єрка.

Крім заявки на головування у Стратегії, Україна має підготувати і подати річну програму головування.

У Мінрегіоні зауважують, що країни-учасниці Стратегії пов’язані географічним простором – Дунайським регіоном, що має спільні проблеми та виклики на шляху його сталого розвитку.

Українська частина Дунайського регіону охоплює Одеську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області.

Впровадження Стратегії сприяє виконанню Україною своїх зобов’язань, визначених Угодою про асоціацію між нашою країною та ЄС. Зокрема виконанню міжнародних зобов’язань, взятих державами-членами ЄС та Україною у сферах судноплавства, охорони навколишнього середовища, водних екосистем, включаючи збереження живих водних ресурсів.