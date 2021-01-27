Стефанчук: Ми повинні перетворити Цивільний кодекс на супермаркет правових можливостей

Стефанчук: Ми повинні перетворити Цивільний кодекс на супермаркет правових можливостей

Укрінформ
Перший заступник Голови Верховної Ради, ініціатор рекодифікації цивільного законодавства Руслан Стефанчук заявив, що модернізований Цивільний кодекс має стати супермаркетом правових можливостей для кожного громадянина.

Таку думку Стефанчук висловив в інтерв'ю Укрінформу.

"Як я оцінюю нашу місію щодо рекодифікації Цивільного кодексу? Ми повинні так модернізувати Цивільний кодекс України, щоб зробити із нього супермаркет правових можливостей для кожного громадянина України. Громадянин “приходить” туди та обирає: той чи інший договір, ті чи інші умови тощо. А вже наша задача, як науковців та законодавців, – зробити, щоб “товари”, які лежать на полицях цього супермаркету, були максимально якісними, гарантованими з точки зору закону, могли бути захищеними в суді. Така наша мета – створити сучасний європейський супермаркет правових можливостей", - сказав політик.

За словами Стефанчука, весь процес рекодифікації цивільного законодавства планують вкласти у два роки. Водночас, надаватиметься перевага не швидкості, а якості обговорення питань.

Проєкт Концепції оновлення Цивільного кодексу буде винесений на обговорення Робочої групи, яка створена у Верховній Раді та розпочне свою роботу вже цього тижня. До цієї групи входять народні депутати і науковці.

"Обговорення Концепції має абсолютно відкритий характер. Ми запрошуємо долучатися усіх – ЗМІ, громадські організації, професійних юристів, професійні спільноти, науковців, представників усіх правничих шкіл – Львів, Харків, Одеса, Київ. Всі вони є членами цієї Робочої групи. Ми плануємо низку виїзних засідань для обговорення у регіонах. Ми зацікавлені в тому, щоб Цивільний кодекс України був якомога кращим. Хотілося б, щоб інтерес з точкових питань перемикався на аналіз глобальних можливостей для кожного громадянина України", - зауважив Руслан Стефанчук.

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Як повідомлялося, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав долучатися до широкого обговорення проєкту Концепції оновлення цивільного кодексу України.

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