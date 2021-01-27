Розстріл Майдану: суд відклав справу про заочне слідство щодо Януковича

Печерський районний суд міста Києва переніс розгляд клопотання про надання дозволу на здійснення заочного слідства у справі щодо організації розстрілів активістів Євромайдану щодо експрезидента Віктора Януковича на 9 лютого.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таке клопотання до суду подав слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, ДБР Дмитро Сидоренко.

У залі суду також були присутні прокурори Олексій Донський, Денис Іванов, але захисників експрезидента не було.

На початку засідання прокурор Іванов попросив суд визнати неявку адвокатів такою, яка сталася з неповажних причин, і також – призначити безоплатного адвоката Януковичу у цій справі.

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«Неявку захисників визнати неповажною. Відкласти судове засідання до 9 лютого на 15:30. Призначити також у справі захисника з (центру з надання – ред.) безоплатної вторинної (правової – ред.) допомоги», - ухвалила суддя у справі Тетяна Ільєва.

Як повідомлялося, 23 грудня минулого року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка у цій справі.